The Freestyle di Samsung è il videoproiettore che tutti vorrebbero

Dopo aver finalmente annunciato Samsung Galaxy S21 FE, il primo smartphone del 2022 del colosso sudcoreano, l'azienda sfrutta il palco (virtuale) del CES 2022 per presentare Samsung The Freestyle. Si tratta di un piccolo, ma completo, videoproiettore di nuova generazione in grado di trasmettere video da 30 a 100 pollici a risoluzione 1080p su qualsiasi tipologia di superficie.

Samsung The Freestyle è un videoproiettore completo a 360°

Con un peso di poco superiore agli 800 grammi, The Freestyle di Samsung si propone come il compagno ideale per chi è alla ricerca di un videoproiettore con basetta con angolo di inclinazione mobile fino a 180 gradi. Il team di sviluppo della compagnia ha inoltre aggiunto alcune interessanti feature per rendere l'esperienza di utilizzo ancora più appagante, come l'auto focus e l'auto livellamento dell'immagine su ogni superficie.

“The Freestyle è un proiettore unico nel suo genere orientato verso la massima versatilità e flessibilità per soddisfare i mutevoli stili di vita dei consumatori“, sottolinea Simon Sung, Executive Vice President e Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung Electronics. “Senza le limitazioni di spazio e di forma, The Freestyle è un dispositivo divertente e versatile che può essere utilizzato in qualsiasi modo i consumatori preferiscano.”

Il punto di forza del dispositivo, oltre alle funzionalità sopracitate, è la possibilità di effettuare lo streaming di Netflix (e non solo) e anche il cast di contenuti da dispositivi Android e iOS. La struttura ospita anche due radiatori passivi per la riproduzione delle basse frequenze e una griglia che offre la distribuzione dell'audio a 360° in modo da mimare un'esperienza di ascolto completa e avvolgente.

The Freestyle dispone inoltre di una vasta gamma di accessori realizzati per migliorare l'utilizzo del videoproiettore, tra cui: una batteria esterna per alimentare il device all'aperto, un case idrorepellente, una basetta per collegarlo a una comune presa E262 delle lampadine e molto altro. Il dispositivo è disponibile in pre-ordine negli USA al prezzo di 899 dollari; restiamo in attesa di scoprire il prezzo del videoproiettore per il nostro Paese.