Samsung terrà il Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre

Samsung ha appena annunciato che terrà l'evento Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre. Di fatto, l'OEM sudcoreano ha inviato gli inviti per il suo prossimo show di lancio volto a svelare i futuri prodotti del marchio. L'evento si terrà online il 20 ottobre alle 7:00 PT o alle 10:00 ET, ma il colosso sudcoreano non ha rivelato cosa verrà mostrato.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2: cosa verrà svelato?

È interessante notare che l'evento di Samsung è programmato solo un paio di giorni dopo quello di Apple del 18 ottobre; si presuppone per quest'ultimo, che vedremo i nuovi Mac basati su M1X. Inoltre, ha previsto questo evento un giorno dopo quello di lancio della serie Google Pixel 6 del 19 ottobre.

Un post del marchio che annuncia questo nuovo evento Galaxy Unpacked Part 2 suggerisce una sorta di personalizzazione per i dispositivi Galaxy. Il post reca scritto:

I nostri utenti sono sfaccettati e vivono la vita in tanti modi colorati, interessanti e unici. In quanto tale, la tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe riflettere la loro individualità. Unisciti a Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre per vedere come Samsung sta aprendo nuove esperienze per l'espressione di sé attraverso la tecnologia.

Sebbene non si sappia molto sullo show in questione al momento, sembra che la compagnia coreana stia accennando a nuove opzioni di colore per i telefoni Galaxy o alla personalizzazione completa per gli smartphone pieghevoli lanciati di recente.

Lo smartphone Galaxy S21 FE è in circolazione da diversi mesi e il lancio del telefono è stato ritardato diverse volte. Tuttavia, è improbabile che il dispositivo venga lanciato nel corso dell'evento del 20 ottobre a causa della carenza di chip. È stato riferito che il telefono potrebbe diventare ufficiale a gennaio 2022, spingendo il debutto dei flagship della serie Galaxy S22 di punta a febbraio o più tardi.

C'è la possibilità che la società voglia annunciare funzionalità relative al software al prossimo evento e che possa rivelare dettagli sul lancio di Android 12, dato che l'azienda sudcoreana ha già lanciato due versioni beta pubbliche.

Per sapere con certezza cosa ci mostrerà esattamente l'azienda all'evento Galaxy Unpacked Part 2 del 20 ottobre, dovremo aspettare ancora qualche giorno.