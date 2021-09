La carenza di chip peggiora: nuvole nere all'orizzonte

Il problema della carenza globale di chip si intensifica sempre di più; ora pare che i tempi di attesa abbiano raggiunto il valore record di ben 21 settimane.

Come e quando si risolverà la carenza di chip?

I tempi di attesa per le aziende alla ricerca di SoC sono aumentati ulteriormente. Ad agosto, il settore ha raggiunto un lead time record di 21 settimane, il che è indicativo del peggioramento del problema della carenza globale di chip nel tempo.

Per chi non lo sapesse, al momento il mondo sta affrontando una carenza di semiconduttori. Ciò ha interessato diversi settori, tra cui quello automobilistico, quello dell'elettronica di consumo e molti altri ancora. La mancanza di SoC ha portato le aziende automobilistiche a fermare la produzione, e pare che anche la crescita dell'industria elettronica sia stata rallentata di molto. Secondo una ricerca del Susquehanna Financial Group, i tempi di consegna delle CPU sono aumentati di nuovo e hanno raggiunto il tempo record di 21 settimane il mese scorso.

Questo significa che c'è stato un aumento dei tempi di consegna di 6 giorni rispetto a luglio 2021. In parole povere, il divario tra le aziende che effettuano un ordine per i semiconduttori e la ricezione della consegna è sempre più in aumento. A luglio, avevamo riferito che tali tempi di attesa avevano raggiunto la cifra record di 18 settimane. Ora questo numero sembra che sia peggiorato drasticamente.

Inoltre, il rapporto ha rilevato che anche i tempi di consegna per i chip analogici e di Broadcom sono peggiorati, ma di recente i chip di gestione dell'alimentazione e alcuni componenti optoelettronici hanno registrato una tendenza positiva. In particolare, la carenza di semiconduttori ha avuto un impatto anche sulla ripresa dalla pandemia di Coronavirus. Ciò è particolarmente vero per l'industria automobilistica, con le indiscrezioni e i report che suggeriscono che l'intera filiera del mondo automotive perderà circa 110 miliardi di dollari nelle vendite soltanto nei mesi a venire.

Purtroppo, per sapere con certezza quando si placherà questo problema non ci resta che attendere, ma mettetevi comodi: ci potrebbe volere un bel po'.