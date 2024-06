Samsung termina il supporto per questi tre smartphone Galaxy

Samsung ha ufficialmente interrotto il supporto per tre smartphone della linea Galaxy: si tratta del Galaxy A51 5G, del Galaxy A41 e del Galaxy M01, che non riceveranno più aggiornamenti di alcun tipo. Non solo riguardo il sistema operativo Android, ma saranno esentati anche dai prossimi aggiornamenti di sicurezza – pur lasciando aperto uno spiraglio in caso di vulnerabilità critiche, come tra l’altro già accaduto in passato.

Quattro anni di aggiornamenti

Il Galaxy A51 5G è stato rilasciato a fine aprile 2020 con Android 10 ed è stato aggiornato, negli anni, ad Android 13. Il Galaxy A41 era entrato in commercio un mese più tardi con il medesimo sistema operativo, ma è stato aggiornato soltanto fino ad Android 12 pur ricevendo update di sicurezza fino ad ora. Infine, il Galaxy M01 è arrivato sul mercato a giugno 2020 e, proprio come i “colleghi”, aveva Android 10 preinstallato, aggiornato a 12.

Non si tratta di modelli particolarmente vetusti, ma Samsung aveva promesso per loro quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Promessa mantenuta: quattro anni sono ormai passati e ora è il momento di mandare in pensione i tre dispositivi. Per chi ne possiede ancora uno, questo è il momento giusto per guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto. Soprattutto a pochi mesi dal lancio di Android 15.