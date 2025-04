Samsung ha presentato un tablet che può funzionare anche senza batteria

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro è un tablet Android che si rivolge soprattutto ad una specifica selezione di pubblico, per via delle sue funzionalità che lo rendono a dir poco unico.

Una delle caratteristiche più innovative di questo tablet Samsung è la possibilità di sostituire la batteria a caldo (hot-swap). Il dispositivo, infatti, monta due batterie hot-swappable da 10.100mAh: è possibile cambiare uno dei moduli senza effettuare lo spegnimento.

Inoltre, Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro offre la No Battery Mode, che consente al tablet di funzionare senza batteria, pur con alcune limitazioni in termini di performance: basta collegarlo ad una fonte di alimentazione dedicata da almeno 21W. Ed ancora, il supporto per la ricarica tramite dock POGO è un ulteriore vantaggio pratico per le aziende.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro: caratteristiche e prezzo

Il display da 10,1 pollici di questo tablet Samsung è un pannello LCD WUXGA con refresh rate a 120Hz, luminosità di 600 nit e compatibilità con guanti in pelle fino a 2mm di spessore: ideale per l’utilizzo in condizioni estreme. Il processore è uno Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, abbinato a configurazioni di memoria che includono 6GB di RAM e 128GB di storage, oppure 8GB di RAM e 256GB di storage. C’è anche uno slot per microSD, che consente di espandere lo storage fino a 2TB.

Dal punto di vista della connettività, Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro offre Wi-Fi e 5G, oltre al supporto per configurazioni dual-SIM. La resistenza è garantita dalla certificazione IP68 e dai test militari MIL-STD-810H, mentre il vetro Corning Gorilla Glass Victus Plus protegge lo schermo da graffi e urti. Un dettaglio interessante è la compatibilità con prodotti disinfettanti, che ne fa un dispositivo adatto anche in ambienti come gli ospedali.

Fra le altre chicche, troviamo una S Pen resistente all’acqua, un tasto programmabile (Active Key), un lettore di impronte digitali ed NFC frontale. Il sistema audio Dolby Atmos e la presenza di una porta jack da 3,5mm completano il quadro. Samsung, inoltre, promette ben otto anni di aggiornamenti software e di sicurezza: un record assoluto nel settore.

Nel Regno Unito, Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro sarà disponibile a partire da £769 (circa €900): ancora non abbiamo informazioni circa la disponibilità in Italia.