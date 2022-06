Samsung: svelata la data di debutto dei nuovi foldable?

È appena stata svelata (per errore?) la data di lancio dei nuovi pieghevoli di casa Samsung. I foldable Z Fold4 e Z Flip4 sono prossimi al rilascio internazionale. Non di meno, sono state rivelate le presunte colorazioni dei suddetti dispositivi.

Come tutti sappiamo, ad agosto la compagnia sudcoreana toglierà i veli alla nuova generazione di pieghevoli. Leggiamo news e rumor sui suddetti prodotti da diverso tempo oramai e oggi, il noto tipster Jon Prosser, ha suggerito quale sarà la data di presentazione dei gadget.

Samsung: ecco quando si terrà l’Unpacked

Stando a quanto ipotizzato dal noto leaster Jon Prosser, il futuro evento della compagnia si terrà il 10 agosto. Curiosa come data, se dovesse essere realmente questa. Nello show vedremo anche il Watch 5 e il Watch 5 Pro. I preordini partiranno dal giorno stesso e le consegne dal 26 del mese.

Samsung event / launch dump (thread, 1/2)



S22 launching in Lavender on Aug 26



Fold 4

Phantom Black, Green, Beige

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26



Flip 4

Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Il device che si piega sarà commercializzato in poche colorazioni (Phantom Black, Green, Beige). Il Flip4 invece, arriverà in Graphite, Bora Purple, Pink Gold e Blue.

L’orologio sarà venduto in tre varianti: quella standard ha la cassa da 40 mm e verrà commercializzata in Black, Silver e Pink Gold. Il 5 da 44 mm invece, in Black, Silver e Sapphire. Il 5 Pro da 46 mm in Black e Silver.

La fuga di notizia afferma anche che l’azienda lancerà una nuova tinta per il Galaxy S22. A luglio conosceremo la data di lancio ufficiale dell’evento Unpacked, mentre le specifiche dei pieghevoli sono già comparse sul web.

Intanto, se volete portarvi a casa un buon flip phone di casa Samsung, il Galaxy Z Flip3, oggi si trova a soli 749,99€. Se attivate il coupon da 50€ poi, lo porterete a casa a soli 700€. Una cifra di tutto rispetto che vi permette di catapultarvi direttamente nel futuro grazie alla magia di un pannello che si richiude e diventa compattissimo nelle vostre tasche.

