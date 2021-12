Samsung svela tre nuovi SoC Exynos per le auto del futuro

Samsung ha appena svelato tre nuovi chip che alimenteranno le automobili di prossima generazione. Fanno parte della serie Exynos e godono del modem 5G.

Samsung Exynos investe nel settore automotive

L'OEM sudcoreano, che ha il proprio braccio di produzione di chip, finora si è concentrata sui processori per smartphone. Tuttavia, l'azienda sta ora cercando di ridurre la dipendenza da fornitori di terze parti e sta anche espandendo la propria attività di chip ad altre categorie.

In linea con ciò, il colosso sudcoreano ha annunciato tre nuovi chip automobilistici: Exynos Auto T5123 per la connettività 5G, Exynos Auto V7 per sistemi di infotainment di bordo completi e il circuito integrato di gestione dell'alimentazione S2VPS01 certificato ASIL-B (PMIC) per il Serie V automatica.

In una dichiarazione, Samsung afferma che la domanda è in aumento per chip automobilistici “high-tech” in grado di gestire un maggiore consumo di intrattenimento e un aumento dei componenti elettrici nelle auto e prevede di rispondere attivamente alla crescente domanda.

Il primo è un'unità di controllo telematica 3GPP Release 15 che offre connettività 5G rapida e senza interruzioni in modalità standalone (SA) e non standalone (NSA) alla prossima generazione di auto connesse.

Ha lo scopo di fornire informazioni in tempo reale attraverso il download ad alta velocità fino a 5,1 Gbps. Ci sono due core CPU Cortex-A55 e un sistema di navigazione satellitare (GNSS) integrato. Supporta un'interfaccia PCIe (PCI Express) ad alta velocità e una DRAM mobile LPDDR4x ad alte prestazioni a bassa potenza per elaborare i dati.

Exynos Auto V7 è realizzato per i sistemi di infotainment di bordo e presenta otto core Cortex-A76 a 1,5 GHz e 11 core GPU Arm Mali G76. C'è anche NPU per servizi come l'assistenza virtuale in grado di elaborare dati visivi e audio.

Supporta fino a quattro display e 12 ingressi per telecamera e dispone anche di tre processori audio HiFi 4. Viene fornito con supporto per un massimo di 32 GB di capacità di memoria LPDDR4x con larghezza di banda elevata fino a 68,3 GB/s. È attualmente in produzione di massa e viene utilizzato nell'ultimo In-Car Application-Server (ICAS) 3.1 di Volkswagen.

Infine, l'S2VPS01 è un PMIC (circuiti integrati di gestione dell'alimentazione) per Exynos Auto V9 e V7. Regola e rettifica il flusso di energia elettrica; il chip comprende convertitori buck tripla/bifase altamente efficienti e integra un regolatore a bassa caduta di tensione (LDO) e un orologio in tempo reale (RTC) all'interno del pacchetto.

Il circuito integrato di alimentazione è dotato di varie funzioni di protezione, tra cui protezione da sovratensione (OVP), da sottotensione (UVP), da cortocircuito (SCP), da sovracorrente (OCP), spegnimento termico (TSD), monitoraggio dell'orologio e uscita controlli bloccati.