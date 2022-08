Samsung svela i futuri pieghevoli in un nuovo teaser VIDEO

Ci siamo: Samsung ha appena svelato (nuovamente) il debutto dei prossimi smartphone pieghevoli in un nuovissimo video teaser appena trapelato sul web.

Come tutti sappiamo, la compagnia sudcoreana terrà un nuovo evento il prossimo 10 agosto. Si chiamerà Galaxy Unpacked 2022 e all’interno di questo vedremo i prossimi smartphone del marchio: Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi pieghevoli?

In occasione dell’evento, la società ha appena rilasciato un video pubblicitario che mostra alcune delle principali caratteristiche dei pieghevoli di nuova generazione della compagnia: Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Ricordiamo che l’evento si terrà il 10 agosto e insieme ai due foldable, la compagnia dovrebbe svelare la nuova gamma di smartwatch premium, la serie Galaxy Watch 5.

Sicuramente il Fol4 avrà un design simile a quello precedente, con una cerniera singola più piccola che dovrebbe garantire una piega meno evidente. Dovrebbe anche essere più leggero e sottile.

Dovrebbe esserci un pannello interno da 7,6 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e il fingerprint invece sarà posto sotto il display. Lo Z flip4 invece, avrà uno schermo da 6,7 pollici interno che si piega. Posteriormente citiamo lo schermetto da 2 pollici.

I due telefoni saranno alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e saranno coadiuvati da 12 GB di RAM (16 GB nel caso del Fold) e da 512 GB di memoria interna. Citiamo poi la selfiecam UDC posta nel pannello del FOld con risoluzione di 10 Mpx. Posteriormente invece dovremmo avere tre ottiche da 50, 12 e 10 Mega (wide, ultrawide e tele con zoom ottico 3X).

Il Flip4 invece, non sarà un vero e proprio cameraphone ma presenterà comunque ottiche di punta. Sono già iniziati i preordini per i device ma dovremmo attendere l’evento di lancio per saperne di più.

