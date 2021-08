Samsung ha appena comunicato di aver superato Intel diventando il più grande produttore di chip al mondo per fatturato nel secondo trimestre del 2021.

Samsung: un'impresa eccezionale portata a termine

L'OEM sudcoreano è riuscito a realizzare un'impresa notevole nel settore dei semiconduttori. La società è ora il più grande produttore di chip al mondo in termini di entrate nel secondo trimestre, battendo il gigante del settore Intel.

Nel secondo trimestre dell'anno, il colosso tecnologico è riuscito a superare Intel diventando il primo produttore di chip al mondo in termini di entrate. Secondo gli analisti, queste posizioni dovrebbero rimanere le stesse anche nel prossimo futuro. Durante questo periodo, il noto produttore di chip di memoria ha generato 22,74 trilioni di Won (circa 19,7 miliardi di dollari USA) o 18,5 miliardi di dollari USA se si sottrae il contributo di una business unit che intende vendere.

Nel frattempo, Intel ha mantenuto il primo posto per la maggior parte degli ultimi tre decenni, perdendo contro il marchio sudcoreano solo nel 2017 e nel 2018, durante il boom delle vendite di chip di memoria. Samsung ha rivelato il suo rapporto finanziario la scorsa settimana, in cui ha anche riferito di aver visto un aumento del 54% anno su anno in termini di profitti operativi complessivi nel secondo trimestre dell'anno corrente. In particolare, la società ha attribuito le sue ottime prestazioni ai prezzi più alti del previsto dei chip DRAM e NAND a causa della domanda repressa durante la pandemia.

Sebbene l'azienda abbia attualmente il vantaggio di Intel, gli esperti ritengono che ciò potrebbe non durare troppo a lungo, poiché l'azienda con sede negli Stati Uniti sta portando avanti in modo aggressivo il suo ambizioso progetto di diventare un leader nel settore delle fonderie che produce chip avanzati per OEM di chip fabless e progettisti di chip (Qualcomm in primis). Come andrà a finire?

