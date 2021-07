Intel ha annunciato oggi il suo primo grande cliente per la sua nuova attività Intel Foundry Services: Qualcomm. L'azienda, che sta alimentando la maggior parte degli smartphone Android premium con la sua linea di chip Snapdragon, si farà produrre i suoi chip da Intel nei prossimi anni.

Intel: il piano per riconquistare il mercato

Per la produzione di chip, quest'ultima utilizzerà il suo futuro nodo 20A che utilizzerà la nuova tecnologia dei transistor per ridurre il consumo energetico del chip. Al momento, non ci sono informazioni su quali prodotti Qualcomm saranno fabbricati da Intel e quando questi arriveranno sul mercato.

Oltre a Qualcomm, Intel ha anche annunciato Amazon Web Services come un altro nuovo cliente per il business dei chip della fonderia. Tuttavia, il colosso dell'e-commerce americano non utilizzerà la tecnologia di produzione di chip di Intel, ma adotterà quella di confezionamento.

Intel 20A si baserà su due nuove tecnologie: RibbonFET e PowerVia. RibbonFET è la prima nuova architettura a transistor di Intel da FinFET nel 2011: offre velocità di commutazione dei transistor più elevate pur mantenendo la stessa corrente di pilotaggio con più alette e con un ingombro ridotto.

D'altra parte, PowerVia è la prima implementazione del settore di Intel per l'erogazione dell'alimentazione sul retro, che ottimizza la trasmissione del segnale eliminando la necessità di instradamento dell'alimentazione sul lato anteriore del wafer. Inoltre, a partire dal 2025, l'azienda attingerà a una nuova generazione di macchine ASML che utilizzano la litografia ultravioletta estrema.

La compagnia sta anche cambiando il metodo di denominazione per le sue tecnologie. Intel 7 offre un aumento delle prestazioni per watt del 10-15% rispetto a Intel 10nm SuperFin, in base alle ottimizzazioni dei transistor FinFET. Questa, sarà utilizzata in prodotti come Alder Lake e su Sapphire Rapids per il data center.

L'Intel 4 offrirà circa il 20% di aumento delle prestazioni per watt, insieme a vari miglioramenti in generale. Sarà pronto per la produzione nella seconda metà del 2022.

Intel 3 sfrutterà ulteriori ottimizzazioni FinFET e porterà ad un aumento dell'EUV per offrire un aumento delle prestazioni per watt di circa il 18% rispetto a Intel 4.

Con questi nuovi clienti e le ultime tecnologie, Intel prevede di riconquistare la propria leadership di mercato entro il 2025. Nel settore dei servizi di fonderia, l'azienda sarà in competizione con leader di mercato come TSMC e Samsung.

