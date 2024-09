Samsung: stop aggiornamenti di sicurezza per questi dispositivi

Samsung interrompe gli aggiornamenti di sicurezza per Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Questi dispositivi, lanciati ad agosto 2020, non riceveranno più alcun supporto dopo il periodo prestabilito di 4 anni.

Per Samsung Galaxy Tab S7 FE c’è ancora tempo

Va fatta una precisazione: i sopracitati modelli hanno già smesso di ricevere aggiornamenti di sistema e nuove funzionalità a partire dallo scorso anno, ma ora non saranno più inclusi nemmeno negli aggiornamenti di sicurezza. Come detto, Samsung garantisce generalmente quattro anni di supporto per unità lanciate dal 2019 in poi.

Nonostante questo, il supporto per smartphone come Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra è stato esteso fino a cinque anni, ma lo stesso non accadrà per Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 e Tab S7+. Oltretutto, vi abbiamo parlato ieri del “trattamento speciale” riservato alla linea di Galaxy Note 20.

Comunque sia, non tutti i modelli della linea Galaxy Tab S7 perderanno il supporto quest’anno: Samsung Galaxy Tab S7 FE continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino a marzo del 2025, essendo stato lanciato sul mercato nel mese di marzo 2021. Tuttavia, sia il Galaxy Z Flip LTE, che ha già cessato di ricevere aggiornamenti ad aprile, che il Galaxy Z Flip 5G, non riceveranno più alcun supporto.