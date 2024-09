Samsung Galaxy Note 20: stop alle patch mensili di sicurezza

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, lanciati nell’agosto del 2020, sono stati gli ultimi esponenti della celebre serie Note prima che l’azienda decidesse di trasferire l’S Pen alla linea Galaxy S Ultra.

Nonostante gli utenti sottolineino come entrambi questi smartphone Samsung risultino efficientissimi ancora oggi, proprio a partire da settembre si andrà incontro ad un cambiamento significativo nel loro ciclo di aggiornamenti di sicurezza.

Aggiornamenti trimestrali per Samsung Galaxy Note 20

Dopo aver raggiunto il traguardo dei quattro anni, Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza mensili. Questo cambiamento è in linea con la politica dell’azienda riguardo al supporto firmware, che prevede una riduzione della frequenza degli aggiornamenti per i dispositivi più datati.

Tuttavia, Samsung non ha del tutto abbandonato gli ultimi superstiti della serie Note. Sebbene fosse inizialmente previsto un tetto massimo che ammonta proprio a quattro anni, il colosso sudcoreano ha successivamente esteso il supporto per alcuni tra i dispositivi più prestigiosi, come gli apprezzati Note 20. Le due unità continueranno a ricevere patch di sicurezza, ma con cadenza trimestrale invece che mensile. Questa modalità di supporto dovrebbe continuare per circa un altro anno, prima che Samsung interrompa del tutto gli aggiornamenti.

Beh, poteva andare decisamente peggio ai possessori di questi modelli. Si pensi ad esempio che altri dispositivi Galaxy che sono stati lanciati nel 2020 non hanno ricevuto lo stesso privilegio: per citarne alcuni, Samsung ha recentemente interrotto il supporto per il Galaxy Z Flip e il Galaxy Tab S7, che non otterranno più alcun aggiornamento.