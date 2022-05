Samsung sta sviluppando nuovi processori per smartphone Galaxy

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbia iniziato a sviluppare dei nuovi processori speciali dedicati agli smartphone Galaxy proprietari. Ma cosa significa ciò? Non produce già gli Exynos? Certo, ma andiamo con ordine.

L’OEM sudcoreano è una delle poche aziende di telefonia che produce “in casa” i propri chipset; di fatto, ha una linea bella corposa di SoC Exynos che vengono adottati sia sui flagship che sui modelli di fascia media o economici. Addirittura, vengono spediti perfino sui device di altri brand (Motorola, Vivo, ad esempio).

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi processori proprietari?

Già poche settimane fa abbiamo appreso molte novità in merito; avevamo letto che la compagnia stava aumentando l’utilizzo dei chip proprietari a bordo dei suoi smartphone e si diceva perfino che stava lavorando ad un SoC rivoluzionario per le ammiraglie del futuro.

Secondo quanto si legge da un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, apprendiamo che la divisione DS di Samsung ha appena iniziato a creare un nuovo AP per gli smartphone Galaxy del futuro.

Giusto per completezza:

DS sta per Device Solutions;

AP per Application Processor.

Sappiamo già che Samsung produce processori Exynos da anni ma non ha mai realizzato un vero chipset dedicato, un po’ come fa Apple con i suoi Bionic AXX o con i suoi Silicon M.

Non di meno, leggiamo che questo nuovo AP sarà pronto non prima del 2025; sembra che l’azienda voglia concentrare al meglio le sue risorse e attenzioni per la creazione di una linea di prodotti con prestazioni top e consumi energetici bassi.

Per chi non lo sapesse, finora, il colosso sudcoreano ha usato Qualcomm e MediaTek per i suoi terminali; in futuro, realizzerà solo Exynos, indipendentemente da tutti i fattori esterni.

