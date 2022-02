Samsung sta spingendo per pubblicizzare il Galaxy S22 Ultra

Come era prevedibile, Samsung sta rilasciando sempre più annunci pubblicitari per il nuovo Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il più chiacchierato

L'azienda si è recentemente impegnata a interrompere l'implementazione degli annunci nelle sue app per smartphone, spingendo infine gli aggiornamenti di sistema per frenarli. Sfortunatamente, sembra che la società stia ancora pubblicando ADS sui suoi terminali per spingere gli utenti ad acquistare il nuovissimo super flagship Galaxy S22 Ultra.

I colleghi di Android Authority hanno notato un annuncio sulla loro unità di recensione del Galaxy S22 Ultra (tramite il Samsung Push Service) che gli invitava a preordinare un telefono della serie Galaxy S22. Se non ci credete, alleghiamo il loro screenshot di seguito:

Non è la prima volta che vediamo Samsung pubblicare annunci su uno smartphone da oltre 1.000€ come ha già fatto sui suoi flagship, ma è comunque un po' deludente. È particolarmente scoraggiante data la suddetta mossa di Samsung di interrompere la pubblicazione di ads sulle sue app per smartphone.

Non siamo sicuri se si sia trattato di un incidente o se la decisione di Samsung di interrompere gli annunci nelle app di sistema si applichi solo a determinate app e servizi di sistema. È anche un annuncio del tutto inutile dato che in primo luogo è un annuncio della serie S22 su un S22 Ultra: cos'altro c'è da guadagnare?

I colleghi del giornale Android Authority hanno chiesto ai rappresentanti Samsung informazioni su questo ultimo annuncio e aggiorneremo l'articolo non appena leggeremo ulteriori informaizoni in merito.