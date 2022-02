Samsung Galaxy S22 Ultra: 5 motivi per comprarlo

Samsung ha presentato ufficialmente la gamma Galaxy S22. Come previsto, la serie comprende tre diverse opzioni: S22, S22+ e S22 Ultra. Ma se siete indecisi , ora vi forniamo 5 motivi per acquistare il modello di punto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un super flagship senza rivali

La serie Galaxy S22 offre le funzionalità e l'hardware più recenti mai viste nel panorama Android, indipendentemente da dove vivete. Ciò significa display grandi e vivaci, gli ultimi processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 e Android 12 pronto all'uso. Il debutto del Galaxy S22 significa anche che potrete godervi il ​​nuovo hardware della fotocamera e altre funzionalità senza dover aspettare che altri telefoni di punta arrivino sul mercato.

Galaxy S22 Ultra è una bestia assoluta

Se desiderate lo schermo più grande, con il processore più potente e tutte le fotocamere che potresti desiderare in uno smartphone, il Galaxy S22 Ultra è il telefono che fa per voi. L'hardware della fotocamera è stato notevolmente migliorato, in parte grazie al nuovo obiettivo grandangolare da 108 MP che cattura ancora più luce e dettagli rispetto ai precedenti telefoni. L'azienda è persino arrivata al punto di rilasciare un'app dedicata per coloro che vogliono portare le proprie abilità di fotografia mobile al livello successivo.

Uno schermo da record… e non solo

E tornando allo schermo, questo è il pannello più luminoso che abbiamo mai visto su un telefono Galaxy, che raggiunge una luminosità massima di 1.750 nits, il che è assolutamente folle. Con l'aggiunta di Vision Booster nel software, i device cambierà “intelligentemente” la luminosità durante il giorno, rendendo lo schermo visibile anche se ci si trova sotto la luce diretta del sole. Poi ci sono le altre aggiunte previste come una grande batteria da 5.000 mAh, supporto Wi-Fi 6E, insieme al suo grado di resistenza all'acqua e alla polvere IP68.

Volete la S Pen

Senza dubbio, il Galaxy S22 Ultra è stato il protagonista dello show. Samsung ha infuso il DNA del Note nell'S22 Ultra includendo una S Pen integrata. Non solo la tua S Pen sarà sempre con voi, eliminando la frustrante necessità di una custodia o altri accessori per ospitare lo stilo, ma la compagnia anche migliorato la tecnologia stessa. La S Pen del Galaxy S22 Ultra offre una latenza fino al 70% inferiore rispetto a quella del modello precedente.

Ricarica veloce

Una delle maggiori lamentele tra i fedeli Samsung è la continua implementazione di velocità di ricarica “lente”. Mentre altri produttori di telefoni come OnePlus e Xiaomi continuano a spingere i limiti della velocità con cui è possibile caricare un telefono, Samsung ha giocato sul sicuro. Cioè, fino ad ora. S22 Plus e S22 Ultra sono in grado di raggiungere velocità di ricarica via cavo fino a 45 W, con un aumento di 20 W rispetto ai modelli dell'anno scorso.

Aggiornamenti software lunghi e puntuali

Torna indietro di soli quattro anni e pensa allo stato degli aggiornamenti Android. Google e OnePlus erano le regine degli update, mentre Samsung aveva un record terribile che è stato in qualche modo superato da Motorola. Al giorno d'oggi, le cose sono molto diverse; è incredibile pensare fino a che punto è arrivata la realtà coreana.

La società ha annunciato i device della line-up Galaxy S22, i suoi dispositivi saranno idonei per un totale enorme di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android.

Potete preordinare S22 Ultra su Amazon a 1279,00€.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S22 Ultra : tutti i prezzi

39,2€ è il miglior prezzo per Samsung Galaxy S22 Ultra, in questi giorni offerto da Amazon.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte possibili.