Samsung: il marchio numero uno in Europa nel 2021

Samsung è al primo posto nel mercato degli smartphone in Europa nel 2021, mentre Realme vede una crescita impressionante.

Di recente abbiamo segnalato che l'OEM sudcoreano era salito al trono nel mercato degli smartphone LATAM (latinoamericano). E ora, un nuovo rapporto ha rivelato che la società ha ottenuto il primo posto nel mercato della telefonia mobile nel 2021.

Secondo un rapporto di Strategy Analytics, il gigante tecnologico sudcoreano ha continuato a dominare la regione, mentre Apple ha preso il secondo posto. Tuttavia, Realme ha fatto un ingresso impressionante nei primi 5 posti del mercato e ha visto anche un'enorme crescita del 500%.

Samsung è al primo posto ma Realme cresce in fretta

Ciò lo ha reso il marchio in più rapida crescita in Europa per l'anno 2021. Durante questo stesso periodo, Samsung ha mantenuto il suo trono con una quota di mercato considerevole del 29% in Europa. Sebbene l'azienda fosse ancora la numero 1 nella regione, ha registrato un calo dell'1% su base annua.

Nel frattempo, la mela ha registrato una crescita dell'11% anno su anno, con una quota di mercato del 23% lo scorso anno. Il terzo posto è stato preso dal marchio cinese di smartphone, Xiaomi, che aveva una quota di mercato del 20%, ma ha registrato una notevole crescita del 33% anno su anno nel 2021. Il quarto posto è andato a OPPO, che aveva una quota di mercato esigua del 5% in 2021, ma ha visto una crescita del 77% rispetto all'anno precedente.

Pertanto, Realme ha ottenuto la performance più impressionante in termini di giusta crescita. Ha ottenuto una quota di mercato ancora più piccola del 3%, ma è stata in grado di prendere il quinto posto grazie alla sua crescita del 500% rispetto al 2020. L'azienda ha registrato tassi di crescita simili anche in altre regioni. Strategy Analytics ritiene che i suoi prezzi aggressivi e il portafoglio diversificato l'abbiano aiutata a crescere a un ritmo così elevato.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica?