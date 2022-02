Samsung sta lavorando al display OLED di iPhone 14

Samsung sta ottenendo l'aiuto di un vecchio alleato per la produzione del materiale “M12” relativo all'iPhone 14 OLED. Poiché la produzione del nuovo melafonino è già iniziata, è naturale che emergano ulteriori dettagli su questo prodotto in arrivo. Ora, un rapporto indica che Samsung Display sta aggiungendo un nuovo fornitore per il materiale OLED del nuovo terminale.

The Elec afferma che è probabile che la compagnia aggiunga Solus Advanced Material come fornitore per strati di copertura nel suo set di materiali OLED M12. Secondo la fonte della pubblicazione, la società sudcoreana ha utilizzato finora solo Hodogaya Chemical come fornitore per l'ultimo set di materiali M11.

Samsung: un nuovo fornitore per i pannelli di iPhone 14

Detto questo, Solus è tornato a produrre questi pannelli poiché era responsabile del set M10 prima, dopo non aver effettuato il taglio per la catena di approvvigionamento per il set M11.

La pubblicazione riporta anche:

Samsung Display probabilmente acquisterà G prime, un altro materiale utilizzato nella produzione di OLED, da Merck DS, per il quale in precedenza si è affidato esclusivamente a DS Neolux. Gli strati OLED sono costituiti e impilati, dal basso, da anodo, strato di inserimento del foro, strato di trasporto del foro, strato di emissione, strato di trasporto di elettroni, strato di iniezione di elettroni e catodo (anodo-HIL-HTL-EML-ETL-EIL-catodo) . CPL viene quindi posizionato sul catodo per regolare le caratteristiche ottiche dello strato. G prime fa parte dello strato di emissione e supporta il colore verde.

The Elec ritiene che i prossimi pieghevoli di Samsung e la serie iPhone 14 saranno quelli che utilizzeranno questo nuovo set di materiali M12.

Sebbene non cambi il prodotto finale, è interessante vedere questa battaglia di fornitori partecipare alla produzione di iPhone 14 di Apple. Se le voci si riveleranno veritiero, il prossimo melafonino farà un bel salto di qualità sul comparto fotografico, introducendo anche un nuovissimo design con un foro e un taglio a forma di pillola per il sistema TrueDepth.