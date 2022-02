iPhone 14: dovrebbe avere un'autonomia spaventosa

Secondo un recente rapporto emerso online, sembra che iPhone 14 disporrà di un'autonomia spaventosa grazie ad una rivoluzione sotto la scocca. Si dice infatti che Apple stia abbandonano Samsung per i nuovi chipset 5G di TSMC.

iPhone 14: addio a Samsung, ci sarann chip 5G di TSMC

Dopo il miglioramento della durata della batteria di Apple per la line-up iPhone 13, sembra che la società possa fare un ulteriore passo avanti con la nuova serie di flagship, poiché sta abbandonando Samsung in favore dei chipset 5G di TSMC 5G più piccoli e più efficienti.

Secondo un rapporto dell'Economic Daily News di Taiwan, il produttore di chip TSMC ha spodestato Samsung con il suo processo di produzione avanzato e ha dichiarato che riceverà tutti gli ordini per i chip 5G di Apple per la prossima linea di iPhone 14.

Gli analisti di mercato affermano che questi chip 5G utilizzeranno l'architettura a 6 nm di TSMC, annunciata per la prima volta al TSMC Technology Forum nel 2021.

Gli analisti hanno anche previsto che il fulcro del mercato quest'anno non sarà l'aggiornamento dei chip 5G, ma i chip del ricetrasmettitore RF richiesti dal 5G o dal WiFi 6/6E si accenderanno. Stimolare la domanda di processi di produzione avanzati di semiconduttori.

Se ricordate, si diceva che gli attuali melafonini avrebbero presentato il supporto al Wi-Fi 6E, cosa che però non è avvenuta. Ora però, pare che questo leak sia tornato in auge per i nuovi modelli.

TSMC ha aggiornato la descrizione del processo RF a 6 nm sul blog dell'azienda lo scorso anno. Poiché ogni millimetro quadrato aggiuntivo dell'area della scheda madre della macchina intelligente ridurrà le dimensioni della batteria della stessa proporzione, questo influirà anche sulla durata della batteria. Il restringimento dei ricetrasmettitori RF 5G di grandi dimensioni libererà spazio nell'area.

Secondo le informazioni del forum tecnico di TSMC dello scorso anno, il processo RF a 6 nm fornisce un consumo energetico e un'area significativamente ridotti per i ricetrasmettitori RF 5G al di sotto di 6 GHz e bande di onde millimetriche, tenendo conto delle prestazioni, delle funzioni e della durata della batteria richieste dai consumatori. Prestazioni migliorate e efficienza energetica per supporto WiFi 6/6e. Oltre alle prestazioni migliorate su 5G e Wi-Fi, un altro ottimo motivo per utilizzare questo nuovo chip su iPhone 14 è lo spazio per una maggiore durata della batteria. Non solo, i modem 5G sono ancora affamati di energia, ecco perché Apple non consiglia agli utenti di avere sempre il 5G attivo.

Presumibilmente, Apple promuoverà la durata della batteria con il 5G sempre attivo o dirà che è stata in grado di migliorare ancora di più l'autonomia con i flagship del 2022.