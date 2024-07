Samsung Smartwatch Galaxy Watch5 44 mm: MEGA sconto del 33%

Se stai cercando uno smartwatch dalle caratteristiche tecniche eccezionali, magari anche ad un buon prezzo, da abbinare al tuo smartphone Samsung Galaxy, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di approfittare di questa offerta pazzesca e portarti a casa il Samsung Smartwatch Galaxy Watch5 44 mm al prezzo assolutamente da non perdere di soli 22o euro circa invece di 329 euro.

Ovviamente, questo ottimo dispositivo sarà tuo al prezzo così conveniente, solamente se non ti lascerai scappare lo sconto TOP del 33%. Ma non finisce qui, infatti se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni a Prime, in qualsiasi momento. Per gli abbonati, inoltre, è riservata la possibilità di acquistare subito questo eccezionale smartwatch e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Grazie a questo piccolo dispositivo da polso, potrai finalmente monitorare i tuoi progressi e le sfide sportive più impegnative.

L’imperdibile Galaxy Watch5, che potrai abbinare solo al telefono Samsung Galaxy con Android 8.0 e provvisto di un minimo di 1,5 GB di RAM, è provvisto della tecnologia Sleep tracker grazie alla quale potrai monitorare l’andamento e la qualità del tuo sonno: potrai pianificare l’ora per andare a dormire, verrà rilevato il russamento tracciando tutte le fasi del tuo sonno.

Inoltre, grazie al sensore Samsung bioactive 3 in 1 potrai monitorare la tua salute, con l’aiuto del Sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, quello cardiaco elettrico e di frequenza cardiaca ottica. Insomma, un dispositivo unico e imperdibile. Quindi, corri su Amazon e acquista subito il Samsung Smartwatch Galaxy Watch5 44 mm in super sconto del 33% prima che sia troppo tardi!