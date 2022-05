Samsung Smart TV 55": pura follia con gli XDays di MediaWorld

Il nuovo digitale terrestre si avvicina e forse ti trovi costretto a dover acquistare un nuovo televisore compatibile. Cogli al volo l’occasione e non rinunciare al meglio della tecnologia, grazie agli XDays di MediaWorld. Solo online acquisti l’eccezionale Samsung Smart TV Led 55″ Crystal UHD a soli 399 euro, invece di 569 euro.

Inoltre, questo prodotto è compatibile con il Bonus TV che ti dà diritto fino a 100 euro di sconto su questo acquisto. Un’occasione unica per portare il grande schermo a casa tua e goderti al meglio i contenuti. Un’opportunità imperdibile anche solo per cambiare il tuo vecchio televisore.

Con questa incredibile offerta MediaWorld potrai aggiudicarti l’enorme Samsung Smart TV Led Crystal UHD da 55 pollici a un prezzo fenomenale. La promozione però è disponibile solo online. Potrai decidere di pagarla direttamente e fartela consegnare a casa, oppure prenotare un ritiro e pagarla nel negozio più vicino a te.

Tra l’altro, fino al 25 maggio 2022, tempo di validità dell’offerta, salvo esaurimento scorte, potrai acquistarla in 20 comode rate da 19,95 euro al mese, a interessi zero. Ti assicuriamo che non è un sogno, ma una super occasione di MediaWorld da afferrare al volo.

Samsung Smart TV Led Crystal UHD 55″: tutta da ammirare

Samsung Smart TV Led 55″ Crystal UHD è una delle migliori offerte mai proposte da MediaWorld che, grazie agli XDays, può essere tua a soli 399 euro, invece di 569 euro. Stiamo parlando di una smart TV da ben 55 pollici con Crystal Display.

La sua resa cromatica è nitida e brillante e offre la più ampia gamma di colori disponibile. Inoltre questa speciale tecnologia ottimizza le immagini restituendo ogni minimo particolare. Infine, la risoluzione 4K Ultra HD riesce ad andare oltre a ciò che potresti vedere con un comune televisore.

Guarda film e serie TV, programmi in diretta, sport e gioca ai tuoi videogame preferiti. In qualsiasi occasione ti sembrerà di essere dentro la scena e di viverla appieno. In più è anche compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e AirPlay 2.

Cogli al volo questa super offerta. Acquista l’eccezionale Samsung Smart TV Led 55″ Crystal UHD a soli 399 euro, invece di 569 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.