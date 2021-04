Il colosso sudcoreano ha in serbo una nuova tastiera wireless per i mercati internazionali deve ancora annunciare ufficialmente, ma sul suo sito Web è stata già elencata. Si chiama Samsung Smart Keyboard Trio 500, ed è una periferica wireless progettata per essere abbinata a ben tre dispositivi diversi.

Samsung Smart Keyboard Trio 500: tastiera wireless top

La Smart Keyboard Trio 500 sarà disponibile in due colorazioni: nero e bianco. La prima versione ha alcuni dei suoi tasti in arancione che includono:

un tasto per la scelta rapida;

Uno per l’avvio rapido di app selezionate;

Un pulsante di scelta rapida per DeX.

Ci sono anche tre tasti grigi che servono per passare facilmente tra i tre dispositivi collegati. Nella variante bianca, i tasti arancioni sono azzurri.

Sebbene questa sia una tastiera Bluetooth che dovrebbe funzionare con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth, alcune delle sue funzionalità sono esclusive dei dispositivi Samsung. Ad esempio, la funzione hotkey è esclusiva per telefoni e tablet Samsung Galaxy che eseguono One UI 3.1 con patch di sicurezza di marzo 2021 o successive. DeX è anche disponibile solo su telefoni e tablet selezionati.

La Samsung Smart Keyboard Trio 500 ha 78 tasti, utilizza due batterie AAA e si collega tramite Bluetooth 5.0. Pesa 412,3 grammi e misura 280,4 x 127,4 x 15,4 millimetri. Sebbene non abbia i piedi per sollevarla dal tavolo, la periferica ha un design angolato e si inclina verso il basso. Ci sono anche cuscinetti antiscivolo sotto che la mantengono in posizione eretta quando è in uso.

Did anyone notice Samsung silently launched a new Keyboard? https://t.co/ZVSxkK2VWI



An additional accessoire for the new Books? pic.twitter.com/IEYsyXoHRa — Max Jambor (@MaxJmb) April 18, 2021

Non sappiamo quando Samsung svelerà la tastiera e non conosciamo il suo prezzo al pubblico, ma Max Jambor di AllAboutSamsung, che sembra aver individuato per primo la Smart Keyboard Trio sul web, pensa che potrebbe essere un accessorio in più per i nuovi modelli di Galaxy Book che verranno presentati il ​​28 aprile durante il Galaxy Unpacked. forse Samsung lo annuncerà quel giorno.

