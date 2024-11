Samsung si dà ai videogiochi? Spunta il brevetto di una console portatile

Nintendo fece da capofila, prima del consolidarsi delle console casalinghe. Ora, le console portatili sembrerebbero essere sul punto di tornare sulla cresta dell’onda – e Samsung sembra non avere intenzione di restare a terra. Un nuovo brevetto individuato dal portale 91mobiles, infatti, suggerisce che l’azienda stia prendendo in seria considerazione l’idea di lanciare una propria console da gioco pieghevole.

Una vera e propria console con d-pad e joystick

Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni che sembrano guardare dritto verso un possibile ritorno delle console portatili. Microsoft ha affermato di avere in mente una propria versione, così come Sony sembra sia al lavoro per sviluppare la propria, l’attesissima Nintendo Switch 2 è ormai dietro l’angolo.

E Samsung? Le illustrazioni che accompagnano il brevetto mostrano un dispositivo molto sottile, che sfrutta la tecnologia già vista nei dispositivi fold e flip dell’azienda. Il nuovo progetto sembrerebbe incorporare anche la brevettata “Flex Hinge”, una caratteristica presente in altri pieghevoli Samsung per garantirne l’integrità e la durata.

Il dispositivo brevettato include un joystick e una disposizione di quattro pulsanti fisici (d-pad) su ogni lato. Le illustrazioni laterali mostrano quelli che sembrano pulsanti capacitivi che potrebbero svolgere il ruolo dei tradizionali grilletti a spalla del controller. Sembrerebbero essere presenti anche alcune porte, potenzialmente per microSD, e un pulsante di accensione.

Il report non menziona l’anno in cui Samsung ha depositato il brevetto presso la WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). Alcuni recenti brevetti Samsung sono stati in realtà depositati anni fa, ma pubblicati soltanto di recente. Ciò non assicura, quindi, che le intenzioni dell’azienda siano ancora attuali.