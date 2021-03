Samsung Electronics, il colosso sudcoreano, è riuscita a riconquistare la prima posizione nelle vendite globali di smartphone nel mese di febbraio. Secondo il report di Strategy Analytics, l’azienda ha battuto Apple, che era riuscita a ottenere il primo posto nel Q4 2020, grazie alle vendite della serie iPhone 12.

Samsung è la nuova REGINA del mondo della telefonia

Il rapporto rivela che l’OEM sudcoreano è riuscito a spedire 24 milioni di unità dei suoi dispositivi nel corso del mese di febbraio 2021, ossia un valore pari al 23,1% della quota di mercato. D’altra parte, Apple è riuscita a vendere 23 milioni di unità, raggiungendo una quota di mercato del 22,2%.

Xiaomi è stato il terzo più grande fornitore di smartphone il mese scorso con una quota di mercato dell’11,5%, seguita da Vivo e OPPO che hanno ottenuto, rispettivamente, il 10,6% e l’8,5%. Tutti e tre sono marchi cinesi. Samsung, d’altro canto, aveva una quota di mercato pari al 15,6% a gennaio, mentre Apple ne aveva una pari al 25,4%. Confrontando i dati anno su anno (YoY), le spedizioni di dispositivi del brand coreano sono aumentate del 26% rispetto allo scorso anno e del 12% in più rispetto ai livelli pre-pandemici nel febbraio 2019.

Il colosso sudcoreano ha introdotto i suoi smartphone di punta della serie Galaxy S a gennaio di quest’anno (il trio Galaxy S21) deviando dal suo solito lasso di tempo in cui è solito presentare i nuovi prodotti, ovvero metà febbraio. La data anticipata ha aiutato l’azienda ad aumentare la propria quota di mercato. Un altro impatto importante è relativo alla caduta libera del gigante della tecnologia cinese Huawei, che da diversi mesi oramai, sta lottando per la sopravvivenza a causa delle numerose sanzioni imposte dal Governo degli Stati Uniti.

Nelle notizie correlate, ricordiamo che Galaxy S21 standard, Plus e Ultra stanno ricevendo ottimi consensi in tutto il mondo, con vendite record in terra natìa, ovvero la Corea del Sud. In meno di 60 giorni dal debutto, oltre 1 milione di pezzi commercializzati.

Samsung

Smartphone