Samsung Galaxy S22: il più apprezzato oggi in sconto

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone altissima che si trova ad un prezzo davvero speciale. Ci riferiamo all’ottimo Samsung Galaxy S22, nello specifico, il modello con schermo da 6,1”. Questo gioielli infatti, è disponibile su Amazon a 699,00€ con consegna gratuita in pochissimi giorni. Capite bene che si tratta di una promozione davvero speciale che mi farà risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo di listino di questo prodotto.

Quando è stato annunciato insieme ai due fratelli maggiori è stato da subito apprezzato per il form factor contenuto. Questo è uno dei pochi flagship con dimensioni umane, che sfida apertamente Xiaomi 12 e iPhone 13. Anche il prezzo è concorrenziale è in linea con quello derivati, anche se dobbiamo ammettere che è leggermente più contenuto.

Samsung Galaxy S 22, il top del top ad un prezzo low cost

Parliamoci chiaro: oramai la fascia alta vede dispositivi con prezzi che sfiorano e superano i 1000 € ma questo meraviglioso smartphone, grazie agli sconti pazzi di Amazon, lo si porta a casa al costo di un midrange premium. Sotto la scocca batte un cuore Samsung Exynos di nuova generazione che è capace di garantire performance uniche, oltre a consentire il supporto alle reti 5G.

Lo schermo è un piacere per gli occhi; è un pannello con risoluzione full HD+ da 6,1“, certificato HDR 10 plus e non solo. All’interno i vostri contenuti saranno più vibranti che mai e poi c’è il refresh rate adattivo fino a 120 Hz. arriviamo ora al comparto fotografico: sensore principale da 50 megapixel che è in grado di scattare fotografie meravigliose anche al buio e di girare video in 4K super risoluti. Non c’è niente se questo device non possa fare perché è uno dei più potenti ad oggi c’è il mercato. Godrà di tre anni di aggiornamento gratuiti e quattro di patch per la sicurezza al seguito. Non perdete l’occasione di fare vostro questo S22 a soli 699,00 €. Non vi capiterà spesso di vedere promozioni simili quindi non pensateci troppo.

Con Amazon avrete le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Credit line di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.