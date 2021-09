Samsung ha appena posticipato il rilascio della One UI 4.0 Beta per i suoi ultimi flagship e smartphone di fascia media. Quali sono le motivazioni dietro il ritardo?

Samsung: quando arriverà la nuova Beta della One UI?

L'OEM sudcoreano si sta preparando a rilasciare sul mercato la nuova versione della sua skin personalizzata basata sul sistema operativo Android, la One UI 4.0. Mentre la nuova iterazione aveva una data di lancio iniziale prevista per il 9 settembre, la società ha ora dichiarato di aver ritardato il rollout della beta.

Il Community Manager del colosso tecnologico sudcoreano ha fornito un aggiornamento in merito alla One UI 4.0, confermando il lancio ritardato della beta in un post sul forum. Ha scritto: “Chiediamo la vostra comprensione e non possiamo informarvi del programma fino all'apertura della beta“.

Per chi non lo sapesse, l'update della nuova One UI è molto atteso poiché è basato sul nuovo Android 12 prossimo all'arrivo sul mercato. Inoltre, il suo predecessore, il firmware v3.1.1, non ha apportato importanti novità o modifiche alla skin.

In precedenza, la versione beta dell'ultima versione doveva essere pubblicata il 9 settembre, ma il marchio ha deciso di posticipare il debutto per un periodo sconosciuto e indefinito a partire da ora.

Ad ogni modo, non c'è motivo di preoccuparsi: il lancio potrebbe non essere troppo lungo, anche se è ancora improbabile che venga distribuito entro il prossimo fine settimana. Sfortunatamente, il motivo del ritardo è attualmente sconosciuto. Ma seguendo la tradizione, possiamo aspettarci che la beta arrivi nel paese di origine dell'azienda, la Corea del Sud, prima di essere rilasciata in altre regioni. Quindi restate cnnessi per ulteriori informazioni in merito a questo argomento.

