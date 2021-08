Samsung ha appena confermato che rimuoverà la pubblicità dai suoi smartphone Galaxy; questo è quanto si evince da un recente rapporto emerso online.

Samsung: il suo software sarà “pulito”

Quasi tutti gli smartphone disponibili a livello globale sono dotati di pubblicità all'interno del loro software. Sebbene gli annunci sui telefoni siano per lo più associati a dispositivi di costruttori cinesi (in particolare Xiaomi), anche il gigante tecnologico sudcoreano non è del tutto estraneo a questa pratica. Ma adesso, per fortuna, Samsung ha confermato che rimuoverà quelle fastidiose ADS dai suoi telefoni.

L'azienda ha rinnovato il suo sistema operativo mobile basato su Android con l'introduzione della One UI due anni or sono. Sfortunatamente, lentamente e costantemente, la società ha inserito annunci in alcune delle app di sistema più utilizzate come Weather, Galaxy Themes e Pay. Gli utenti di tutto il mondo se ne lamentano da tempo. In effetti, anche i dipendenti Samsung ne sono frustrati.

Secondo un rapporto di Yonhap News Agency (tramite The Verge), uno di questi dipendenti ha interrogato il Dr. TM Roh, presidente e capo del settore delle comunicazioni mobili della società, in merito agli annunci presenti all'interno degli smartphone dell'azienda in una recente “riunione comunale” tenutasi con i dipendenti al Suwon Digital City di Samsung Electronics il 17 agosto.

A questo, l'alto dirigente ha risposto che Samsung è alla ricerca di nuove opportunità di crescita nei settori dei contenuti e dei servizi pubblicitari. L'azienda mira a fornire informazioni utili di cui i clienti hanno bisogno attraverso la ricerca e la raccomandazione nel servizio di contenuti o nel Galaxy Store.

Allo stesso tempo, ha anche affermato che le critiche dei dipendenti sono necessarie per la crescita e lo sviluppo dell'azienda. Pertanto, l'azienda ha dichiarato che rimuoverà gli annunci dai suoi smartphone tramite un futuro aggiornamento del software One UI.

Il colosso tecnologico sudcoreano ha persino rilasciato una dichiarazione ufficiale a The Verge affermando che l'aggiornamento menzionato sopra sarà pronto entro la fine dell'anno.

Ciò significa che gli ADS presenti nelle app Samsung di serie probabilmente scompariranno con il rilascio della One UI 4.0 basata su Android 12.

