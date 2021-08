Samsung utilizza l'intelligenza artificiale per la progettazione dei suoi nuovi chip Exynos. L'azienda sudcoreana ha confermato che utilizzerà l'AI per creare i suoi nuovi SoC e ha aggiunto che utilizzerà il nuovo software di Synopsys, una delle principali società di software di progettazione di chip.

Samsung Exynos: con l'AI cambierà tutto

Un portavoce della compagnia ha confermato a Wired che la società sta utilizzando il software Synopsys AI per progettare i suoi chip Exynos. Tuttavia, la società non ha confermato se tali chipset progettati dall'intelligenza artificiale siano già entrati in produzione o in quali prodotti potrebbero apparire.

Mentre Samsung è tra le prime aziende a progettare i propri SoC utilizzando l'intelligenza artificiale, anche altre aziende come Google e NVIDIA hanno parlato della progettazione di CPU mediante l'intelligenza artificiale. Lo strumento di Synopsys, chiamato DSO.ai, potrebbe avere un'importanza maggiore dato che l'azienda lavora già con dozzine di altre aziende.

Un paio di mesi fa, i ricercatori di Google hanno comunicato che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per i componenti dei futuri chip Tensor. Il prossimo smartphone Pixel 6, presenterà un chip personalizzato prodotto da Samsung.

Come notato, oltre a queste società, anche altre realtà si stanno dilettando nella progettazione di chip basati sull'intelligenza artificiale, tra cui NVIDIA e IBM. Poi c'è Cadence, un concorrente di Synopsys, che sta anche sviluppando strumenti di intelligenza artificiale per aiutare con la mappatura dei progetti per i nuovi processori.

L'attuale approccio di intelligenza artificiale utilizzato da Synopsys e da tutte le altre aziende utilizza una tecnica di apprendimento automatico chiamata “apprendimento di rinforzo” per elaborare il design di un SoC. Implica l'addestramento di un algoritmo per eseguire un'attività tramite ricompensa o punizione.

La tecnologia può disegnare automaticamente le basi di un progetto, incluso il posizionamento dei componenti e il loro cablaggio. Ciò si ottiene provando diversi progetti nella simulazione e imparando quali producono i migliori risultati.

Samsung

Smartphone