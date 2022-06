Samsung realizzerà OLED per iPad e MacBook

In queste ore apprendiamo che Samsung vorrebbe distribuire schermi dotati di tecnologia OLED sia per iPad che per MacBook. Di fatto, secondo un rapporto di The Elec, leggiamo che il colosso sudcoreano vuole realizzare una nuova linea di produzione in terra natale per lo sviluppo dei suddetti elementi per Apple. La partnership fra la divisione “Display” della compagnia e la mela è più salda che mai.

Secondo il portale di The Elec, scopriamo che Apple rilascerà i primi iPad con schermo OLED non prima del 2024; ovviamente, Samsung, partner di lunga data, sarà in prima linea nella produzione dei pannelli. Attenzione però: al fine di soddisfare l’offerta della società americana, l’azienda vorrebbe realizzare un nuovo impianto di produzione volto alla crezione di unità grandi per notebook e tablet. Questo dovrebbe aprire la strada anche alla costruzione del primo MacBook OLED che, spoiler, arriverà non prima del 2025.

Samsung prepara il terreno per i device Apple del futuro

Ricordiamo che Apple sta investendo ingenti somme di denaro nella creazione dei gadget con miniLED; come si evince da oramai diversi report online, i terminali OLED saranno il passo successivo. Questa tecnologia usa pixel che si autoilluminano e non richiedono la retroilluminazione: ciò serve e fornire una maggiore autonomia anche sui tablet e PC della mela.

Sapevate che Apple adotta già gli OLED su diversi prodotti? Quali? Ma è ovvio: sugli iPhone di ultima generazione (12 e 13) ma anche sugli Apple Watch. Uno dei nuovi articoli con miniLED invece, dovrebbe essere il Pro Display XDR da 27″ prossimo al lancio.

