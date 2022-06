Diablo Immortal non funziona su alcuni smartphone Samsung, ecco quali

Il lancio di Diablo Immortal per iOS e Android è avvenuto da qualche giorno praticamente a sorpresa, per i fan di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre. Se da una parte c’è sicuramente un’ottima notizia, dall’altra per i possessori di questi smartphone Samsung potrebbe non essere la stessa cosa.

Come segnala SamMobile, diversi dispositivi con chispet Exynos sarebbero incompatibili con il nuovo gioco di casa Blizzard. L’elenco proviene da un thread su Reddit, in cui il community Lead ha confermato i problemi relativi a questi smartphone e annuncia che una soluzione sarà pronta il prima possibile. Per il momento, però, i problemi restano.

Diablo Immortal, problemi con alcuni smartphone Samsung: la lista completa

L’elenco completo degli smartphone Samsung con cui sono stati riscontrati evidenti problemi nel tentativo di eseguire Diablo Immortal è il seguente:

Nel dettaglio, tra le problematiche segnalate figurano artefatti grafici e altri bug che rendono il gioco praticamente ingiocabile. Pare che lo stesso difetto, seppur in misura minore, si presenti anche sul recentissimo Galaxy S22, a ulteriore testimonianza di un qualcosa che non funziona con i chipset Exynos.

In attesa che arrivi la patch che dovrebbe sistemare le cose, per il momento Diablo Immortal potrebbe dare dunque qualche problema su questi dispositivi. Se sei un possessore di uno di questi smartphone ti consigliamo dunque di pazientare per il fix che non dovrebbe tardare ad essere pubblicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.