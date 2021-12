Samsung: quota del 21,9% nel mercato degli smartphone per tutto il 2022

Samsung mira a detenere un market-share pari ad almeno il 21,9% nel mercato globale degli smartphone per l'intero 2022, anche in virtù del possibile aumento delle vendite prospettato dalla stessa società in un suo recente report.

Gli obiettivi di Samsung per il prossimo anno, in attesa di Galaxy S22

Le spedizioni globali degli smartphone dovrebbero toccare quota 1,52 miliardi nel corso del prossimo anno, con un aumento su base annua del 7,6%: il colosso sudcoreano auspica la vendita di almeno 390 milioni di suoi smartphone e tali performance consentirebbero, appunto, di consolidare una percentuale del 21,9%.

Circa 33 milioni potrebbero essere le unità vendute per quanto concerne la nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S22: nello specifico parliamo di 14 milioni di S22, 8 milioni di S22+ e 11 milioni di S22 Ultra.

Ovviamente, non ci sarà spazio solo per gli attesi top di gamma. Tra i futuri terminali, ricordiamo che Samsung Galaxy S21 FE verrà lanciato nel corso del CES 2022 in programma il 5 gennaio, a marzo sarà la volta di Galaxy A33 ed A53, per poi proseguire con Galaxy A23 ad aprile e Galaxy A73 a maggio.