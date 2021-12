Galaxy S22: Samsung spera di venderli come caramelle

Le aspettative delle vendite dei Galaxy S22 di Samsung volano alle stelle, segno che il colosso sudcoreano stia facendo di tutto per far sì che la nuova e attesa serie di smartphone di fascia alta/premium attiri l'attenzione di milioni e milioni di nuovi acquirenti.

Secondo le informazioni raccolte da The Elec, infatti, l'obiettivo numero uno dell'azienda di Seul è quello di incrementare le vendite durante il 2022 e quindi il proprio market share – non ci dimentichiamo che, per il Q4 2021, le proiezioni danno Apple al comando della classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo, davanti a Samsung.

33 milioni di Galaxy S22 secondo le aspettative di vendita di Samsung

L'azienda si aspetta che le vendite mondiali degli smartphone raggiungano un valore pari a 1.52 miliari di unità, di cui 309 milioni con il marchio Samsung sul retro. Inoltre, di questi 390 milioni di smartphone Samsung, l'azienda prevede che 33 milioni saranno riconducibili proprio alla serie Galaxy S22.

Entrando nel dettaglio, le aspettative delle vendite dei Galaxy S22 di Samsung sono pari a:

14 milioni di Samsung Galaxy S22;

8 milioni di Samsung Galaxy S22+;

11 milioni di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Per l'azienda non è da meno la serie Galaxy A(x), vero traino delle vendite dell'azienda che giusto ieri ha visto l'arrivo di Samsung Galaxy A13 5G, il device più economico dell'azienda con connettività 5G ma senza caricabatteria in confezione. La compagnia si aspetta di vendere 267 milioni di Galaxy A23 e Galaxy A33 e 92 milioni di Galaxy A53 e Galaxy A73. Per raggiungere questo obiettivo, sembra che Samsung starebbe valutando l'introduzione di nuove colorazioni e l'ulteriore ottimizzazione dei costi di produzione dei suoi smartphone.