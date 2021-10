Samsung: questa app NON può mancare sul vostro telefono

Sicuramente 70 milioni di persone non possono sbagliarsi tutte insieme: ecco un'app che il tuo telefono Samsung Galaxy deve avere assolutamente.

Samsung Galaxy: i vostri smartphone devono avere Telegram, punto

Quante app ci sono al mondo? Bella domanda. Tante, troppe, troppissime. Tropperrime? Sul fronte della messaggistica online però, ce ne sono circa 10-12 valide. Noi vi parliamo spesso di WhatsApp e delle sue potenzialità (oltre che delle truffe legate a questa piattaforma e ai disservizi), però potreste provare anche la concorrenza per capire cosa fa al caso vostro.

Ad oggi, due software dominano il mercato e sono entrambe di proprietà di Facebook: WhatsApp e Facebook Messenger.

Miliardi di persone in tutto il mondo si affidano a queste app ogni giorno: usano WhatsApp e Facebook Messenger per rimanere in contatto con i loro cari, ma anche per condurre affari. Quindi è un grosso problema quando entrambi vanno offline in tutto il mondo per diverse ore.

Da notare che i problemi di Facebook hanno fatto “bene” a Telegram pochi giorni fa.

Lunedì è stata una giornata piuttosto brutta per l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg. Ha subito un'enorme blackout globale che ha portato offline Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Tutti questi servizi sono rimasti offline per più di sei ore in tutto il mondo. Ciò significava che le persone dovevano improvvisamente trovare nuove app con cui chattare o effettuare chiamate video e vocali. Telegram è stata la principale alternativa.

Il CEO di Telegram Pavel Durov ha rivelato che durante il periodo in cui i servizi di Facebook sono stati inattivi, la sua app ha guadagnato un “record” di 70 milioni di nuovi utenti. Non c'è da stupirsi che ne sia felice. Questo è un concorrente diretto di WhatsApp e da anni cerca di prendersi i suoi utenti.

“Per i nuovi utenti vorrei dire questo: benvenuti su Telegram, la più grande piattaforma di messaggistica indipendente“, ha detto Durov, aggiungendo che “Non ti deluderemo quando lo faranno gli altri”.

Da notare che anche l'app di messaggistica crittografata Signal ha anche confermato di aver raccolto “milioni” di nuovi utenti. Non di meno, altre app popolari come Viber, Line e Kakao avrebbero visto un aumento delle nuove iscrizioni.

Detto questo, date tutte le fantastiche funzionalità che offre, Telegram è sicuramente degno di un posto sul vostro telefono Galaxy.

Noi stessi abbiamo un ottimo canale su questa piattaforma dove postiamo ogni giorno interessanti offerte provenienti da Amazon e non solo. Il link per accedervi è questo: vi aspettiamo.