Samsung QLED 4K UHD 50": lo sconto FOLLE di Amazon

Inutile girarci attorno: se siete alla ricerca di un nuovo televisore Smart, questa offerta su Amazon è la migliore su tutto il web. Stiamo parlando dello strepitoso TV di Samsung con pannello QLED da 50″ con HDR e 4K UHD. Infatti, ad appena 642 euro, in queste ore avete la possibilità di risparmiare ben 557 euro sul normale prezzo di vendita grazie a uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

La smart TV Samsung da 5o pollici costa poco su Amazon

Realizzata con materiali premium e con un design assolutamente mozzafiato, la smart TV a marchio Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le vostre personali esigenze sotto ogni punto di vista. Nonostante il prezzo così conveniente grazie a uno sconto incredibile, stiamo parlando di uno tra i migliori modelli di televisori del 2022 con un bellissimo pannello QLED da 50 pollici a risoluzione Ultra HD 4K. Si tratta di un particolare modello che integra la tecnologia Quantum Matrix Tecnology per colori nitidissimi e una qualità d’immagine naturale, un sound potente e avvolgente con il Dolby Atmos e una piattaforma software matura e completa che ti assicura l’accesso alle migliori piattaforme di streaming del momento (Netflix, Disney+, Apple TV, NOW, Amazon Prime Video e tanti altri).

Ovviamente il televisore Samsung QLED 4K Q80B è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV e può essere vostro a soli 642 euro grazie a un risparmio di ben oltre 500 euro. Non fatevi scappare questa promozione che sta già andando a ruba su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.