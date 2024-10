Samsung QE85Q70DAUXZT: Smart TV 4K da 85 pollici in super offerta su Amazon

La Samsung Smart TV “QE85Q70DAUXZT” da 85 pollici è in offerta su Amazon a 1.599,00€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo. Questo modello della serie QLED 2024 offre una qualità visiva eccezionale grazie al suo display da 85 pollici con risoluzione 4K e alla tecnologia Quantum 4K Lite, che garantisce un upscaling efficiente dei contenuti a risoluzioni inferiori.

La QE85Q70DAUXZT offre un intrattenimento di qualità a 360 gradi: si adatta perfettamente alle esigenze di ogni tipo di utilizzo. Grazie al refresh rate di 120Hz con la tecnologia Motion Xcelerator, è ideale per gli appassionati di sport e di gaming, garantendo un’immagine fluida e priva di scatti. In particolare, la presenza del Gaming Hub e della compatibilità con le console di ultima generazione, unita al supporto per HDMI 2.1 e alla tecnologia VRR (Variable Refresh Rate), assicura un’esperienza di gioco senza compromessi. Per chi ama i contenuti cinematografici, la TV supporta HDR10+, offrendo una gamma dinamica migliorata che rende i colori più vividi e le scene più realistiche.

Con Q-Symphony e la tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound), il suono viene sincronizzato perfettamente con le immagini, creando un effetto surround coinvolgente senza la necessità di altoparlanti aggiuntivi. La TV è dotata anche di connettività DVB-T2, garantendo la compatibilità con le trasmissioni televisive più recenti. Le porte HDMI, USB e le funzionalità smart basate sul sistema operativo Tizen permettono un facile accesso alle principali piattaforme di streaming e una gestione intuitiva dei contenuti multimediali.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare l’intrattenimento di alta qualità a casa tua: approfitta subito di questa ottima offerta. Come sempre, ti ricordiamo che, se lo desideri, al momento del checkout sarai libero di scegliere di dividere l’importo in più pagamenti mensili — rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.