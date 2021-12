iPhone 14: Samsung a lavoro su un componente essenziale

Mentre arrivano nuovi e interessanti dettagli su iPhone 14 Max, il colosso di Cupertino sta lavorando a stretto contatto con Samsung per la realizzazione dei nuovi pannelli OLED che troveranno posto sulla nuova generazione degli smartphone made by Apple. Sebbene i due colossi siano spesso in competizione per guidare la classifica dei maggiori produttori di smartphone – durante il Q4 2021 si stima che l'azienda di Tim Cook scalzerà il colosso sudcoreano dal primo posto -, Samsung sarà impegnato nella produzione di un componente essenziale dell'iPhone 14.

Samsung si prepara alla produzione dell'iPhone 14

L'azienda di Seul è uno dei principali fornitori di display OLED per gli smartphone Apple e, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, Samsung Display avrebbe già iniziato ad acquistare tutti i componenti necessari per la realizzazione dei pannelli OLED per gli iPhone 14. Rispetto agli attuali display, quelli che verranno realizzati per i successori degli iPhone 13 avranno una particolare differenza: la presenza di un foro per la fotocamera frontale.

Da ormai molti mesi, infatti, si parla in lungo e in largo dell'introduzione del primo iPhone con fotocamera punch hole durante il 2022; molto probabilmente l'azienda renderà la novità esclusiva dei modelli “Pro”, ma dal prossimo anno si procederà in maniera piuttosto decisa a rilegare il notch a un vecchio ricordo del passato.