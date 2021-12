iPhone 14 Max: conviene aspettare il nuovo modello?

Apple iPhone 14 Max potrebbe avere un display LTPS da 6,7 ​​pollici a 60 Hz; questo è quanto riferito in queste ore da un recente report emerso online.

iPhone 14 con display di vecchia generazione?

L'OEM di Cupertino ha iniziato a lavorare sui suoi smartphone di prossima generazione, la linea di iPhone 14 e, se si deve credere ai rapporti, pare che la società lancerà quattro modelli nel settembre 2022.

I prossimi device dovrebbero essere iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Ciò significa che l'azienda si sbarazzerà del modello Mini dopo solo due versioni.

Ora, un nuovo report proveniente da The Elec, che sta citando fonti nella filiera dei display, afferma che Apple non ha ancora deciso il tipo di pannello che vuole offrire sul nuovo iPhone 14 Max. Secondo quanto riferito, la decisione oscilla tra il display LTPS a 60Hz e il pannello LTPO a 120Hz.

Se l'azienda dovesse scegliere il secondo, dovrà acquistare pannelli da Samsung che ha un quasi monopolio sulla tecnologia OLED. Il colosso sudcoreano fornisce anche pannelli per i modelli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Tuttavia, la mela sta cercando di diversificare la propria catena di approvvigionamento e ridurre la propria dipendenza da Samsung, motivo per cui l'azienda sta aumentando la quota di pannelli di produttori come LG e BOE. In tal caso, l'iPhone 14 Max potrebbe avere un pannello LTPS a 60Hz.

Questo perché LG non è stata in grado di produrre display OLED con tecnologia LTPO e dovrebbe avere qualcosa da offrire il prossimo anno. D'altra parte, una tecnologia simile della BOE con sede in Cina non dovrebbe essere disponibile fino al 2023.

Samsung sarà ancora il più grande fornitore di display ad Apple per iPhone e potrebbe raggiungere circa 130 milioni di unità l'anno prossimo. Tuttavia, le altre due compagnie dovrebbero aumentare la loro offerta rispettivamente a 60 milioni di unità e 45 milioni di unità.

Tornando alla gamma di iPhone 14, il modello standard dovrebbe avere uno schermo da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, mentre la versione Max potrebbe disporre di uno schermo da 6,7 ​​pollici. Si dice che iPhone 14 Pro e Pro Max abbiano rispettivamente schermi da 6,1 pollici e 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sapendo questi dettagli, conviene aspettare i nuovi modelli o comprare un device della generazione 2021? A voi la scelta, ma vi suggeriamo che iPhone 13 è su Amazon ad un prezzo speciale: solo 937,00€.