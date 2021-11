Samsung prevede spedizioni TOP per il 2022

Samsung prevede di spedire 334 milioni di smartphone nel 2022 in mezzo a problemi di carenza di chip. Un rapporto ha rivelato i piani dell'OEM sudcoreano per il prossimo anno nel settore della telefonia mobile.

Samsung: 334 milioni di device nel corso del prossimo anno

Il colosso tecnologico ha fissato l'obiettivo di spedire 334 milioni di unità di smartphone in tutto il mondo. Secondo il piano di Samsung, la società si sta preparando a produrre internamente ben 285 milioni di unità di smartphone, esternalizzando la produzione di 49 milioni di unità ai suoi produttori di sviluppo congiunto. Il rapporto tramite TheElec affermava che la compagnia mira a produrre 54 milioni di unità della sua serie Galaxy S di punta e 13 milioni di unità della gamma Galaxy Z Fold.

Vale la pena notare che l'azienda sta quasi raddoppiando le produzioni dei suoi terminali pieghevoli (13 milioni) rispetto al 2021 (7 milioni), indicativo della loro visione per il futuro. Il rapporto ha anche specificato che 4 milioni di queste unità saranno Z Fold e 9 milioni di Z Flip.

Il report ha anche affermato che Samsung mira a spedire 176 milioni di unità di telefoni entry-level, device di fascia bassa. Mentre nel settore di fascia media, l'obiettivo di Samsung è quello di spedire 91 milioni di unità, di cui 8 milioni saranno “telefoni premium, ovvero le offerte di livello più alto della sua gamma di fascia media“.

Il 2022 sarà la prima volta dal 2017 che la compagnia mira a spedire oltre 300 milioni di unità di telefoni. Tuttavia, è probabile che il gigante degli smartphone affronti alcuni ostacoli in questa roadmap, con il suo impianto di produzione in Vietnam che interrompe temporaneamente la produzione a causa della pandemia in corso e con il mondo che deve affrontare la carenza globale di chip.