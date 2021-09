Secondo quanto riferito, Samsung prevede di spedire 7,2 milioni di unità di pieghevoli quest'anno. La notizia arriva quando la società ha registrato una domanda superiore al previsto per i suoi due nuovi telefoni foldable, il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3.

Samsung: la domanda per i nuovi foldable è incredibile

Secondo un rapporto di TheElec, la proiezione proviene da una società di analisi Display Supply Chain Consultants (DSCC). Secondo questo report, l'azienda prevede che il colosso tecnologico sudcoreano possa spedire oltre 7 milioni di unità dei suoi pieghevoli appena annunciati. Ciò segnerebbe un aumento significativo delle spedizioni rispetto allo scorso anno, in cui l'azienda ha venduto solo 2,5 milioni di unità. Con il lancio del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3, il marchio ha visto i preordini raggiungere le 920.000 unità.

In particolare, i preorder per questi due gadget sono persino superiori rispetto a quelli del suo fiore all'occhiello, il Galaxy S21 e al Galaxy Note 20 Ultra lanciato in precedenza.

Tuttavia, DSCC ha aggiunto che la maggior parte di questi ordini per i device foldable proviene dal paese di origine dell'azienda, la Corea del Sud. Il rapporto aggiunge che l'OEM sta spendendo una cifra esorbitante per il marketing e la promozione dei nuovi terminali con pannello pieghevole.

DSCC ritiene che la società stia pianificando di spendere 2 miliardi di dollari USA per promuovere i nuovi articoli, che è pari a circa il 53% del reddito operativo dell'unità mobile dell'azienda nel terzo trimestre e al 69% del suo reddito operativo nel secondo trimestre. Resta da vedere se la massiccia strategia di marketing ad alto budget influenzerà il reddito complessivo di Samsung Mobile per la seconda metà di quest'anno. Staremo a vedere.

