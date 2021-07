Samsung ha appena presentato le nuove TV microLED The Wall di seconda generazione, aventi tutte una struttura più sottile. Ricordiamo che la prima TV microLED è stata presentata nel mercato nazionale della Corea e in alcuni paesi selezionati in tutto il mondo diverso tempo fa. La nuova iterazione presenta una risoluzione 8K e una frequenza di aggiornamento del display più elevata rispetto ai modelli precedenti.

Samsung The Wall: le caratteristiche

Il gigantesco schermo del TV microLED Samsung Wall misura oltre 1.000 pollici, creando così una tela davvero ampia per mostrare contenuti che potrebbero essere opportunamente ridimensionati, fino a una risoluzione di 16K. È un display modulare ed è più sottile, con una frequenza di aggiornamento del display di 120Hz.

Il Samsung Wall (IWA) offre infinite opportunità alle aziende di mostrare i propri contenuti. La TV fornirà una maggiore chiarezza dei colori, una facile installazione e sarà dotata di un processore Micro AI riorganizzato e migliorato che ottimizza i video per un migliore upscaling dei contenuti rimuovendo anche il rumore dai video. La compagnia coreana utilizza le tecnologie Black Seal e Ultra Chroma per produrre video più avvincenti. La TV dispone anche di HDR10+, modalità Eye Comfort e implementa connessioni wireless.

La TV microLED Samsung Wall 2021 potrebbe essere installata in diverse posizioni cruciali, poiché il design del suo pannello microLED consente un'installazione più semplice anche nei soffitti e in altri luoghi apparentemente impervi. L'obiettivo della società è quello di creare un'esperienza cliente indimenticabile per le aziende che possono implementare la TV microLED Wall, così da ottenere sempre fornire un display dinamico capace di disporre sempre dei valori fondamentali di eccellenza e soddisfazione.

Quest'ultima aggiunta alla vasta gamma di design innovativi e all'avanguardia di Samsung garantisce una qualità dell'immagine senza rivali e un'esperienza complessiva coinvolgente per gli spettatori.

La TV microLED Samsung 2021 The Wall è già disponibile in mercati selezionati a livello globale e ci sono poche informazioni sui prezzi.

Samsung

Elettronica