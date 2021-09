Samsung ora consente agli utenti possessori di un Galaxy Watch4 / Watch4 Classic di controllare le presentazioni del proprio wearable direttamente dallo smartphone, il tutto tramite il supporto per il controller PPT.

Samsung Galaxy Watch4 strizza l'occhio ai professionisti

Nel mese di agosto 2021, l'OEM sudcoreano ha lanciato il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Classic. Di recente, l'azienda ha lanciato un paio di nuovi aggiornamenti software che aggiungono nuove funzionalità e allo stesso tempo introducono anche il supporto per alcune features disponibili sui precedenti modelli di Tizen Watch.

Una di queste vecchie opzioni include la versione aggiornata dell'app PPT Controller sul Play Store, che è ora disponibile sia per Galaxy Watch 4 che per Galaxy Watch 4 Classic.

La funzione era inizialmente disponibile solo nei vecchi orologi con TizenOS del 2017 e permetteva agli utenti di controllare sostanzialmente una presentazione PowerPoint direttamente dal proprio smartwatch, ma no solo. Si poteva anche avere il controllo delle presentazioni e molto altro ancora; tutti questi elementi erano graditi agli studenti e ai professionisti.

Per coloro che sono interessati, sappiate che ora è possibile controllare la versione più recente della funzione sul Google Play Store (tramite XDADevelopers). L'elenco sull'app store evidenzia anche le varie specifiche della caratteristica in questione, come la possibilità di passare alla diapositiva successiva o precedente con il proprio smartwatch e interrompere una presentazione. Inoltre, l'opzione consente anche agli utenti di utilizzare la ghiera fisica del Galaxy Watch 4 Classic o quella digitale sul Galaxy Watch 4 per controllare le foto presenti in un lavoro digitale.

Questa funzione mostra anche informazioni chiave come il tempo rimanente al polso e consente agli utenti di aggiungere un avviso di vibrazione per avvisarli quando la presentazione è terminata. Tenete presente che sarà necessario connettere il proprio smartwatch ad un computer per utilizzare l'app del controller PPT. Potete farlo collegando il Watch 4 al PC Windows tramite Bluetooth.

