Samsung potrebbe lanciare il Galaxy Z Slide, un dispositivo dotato di un display rotante estensibile. Dopo aver visto i nuovissimi Z Fold 3 e Z Flip 3 durante l'evento Unpacked 2021, un nuovo brevetto è emerso online e rivela che nel 2022 la compagnia potrebbe mostrare al mondo un terminale decisamente bizzarro quanto rivoluzionario. Stiamo parlando di un telefono che presenta uno schermo arrotolabile estensibile.

Samsung Galaxy Z Slide: il brevetto che non ti aspetti

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico sudcoreano ha richiesto un nuovo brevetto in Germania. Di recente, abbiamo riferito che Huawei ha brevettato un Mate X Rollable dotato di un display estensibile che avvolge il dispositivo. Ora, sembra che anche Samsung stia lavorando anche su uno smartphone simile. Questo modello dovrebbe disporre di uno schermo arrotolabile che avvolge il device stesso e il suo display può anche essere esteso da un lato.

Guardando le immagini brevettate, il dispositivo sembra essere un normale smartphone dalla parte anteriore, mentre la parte posteriore sfoggia un modulo a tripla lente impilato verticalmente su un lato e il display curvo avvolgente copre quasi la metà dell'altro lato. In particolare, il pannello non curvo è il punto da cui si estende l'unità, la quale può aumentare la dimensione totale dello schermo principale di circa il 40-50%. Apparentemente l'interfaccia utente si adatterà in base a come verrà utilizzato il prodotto.

Una notevole differenza tra il brevetto di Huawei e quello di Samsung risiede nella struttura di supporto del display estensibile. Mentre il primo utilizza vari magneti per evitare che questo si pieghi, il secondo utilizza una “pellicola portante” flessibile/elastica per mantenere lo schermo teso una volta che lascia l'alloggiamento principale e il telaio dello smartphone.

Al momento, non abbiamo la possibilità di confermare se l'azienda stia effettivamente lavorando su un gadget del genere o se stia semplicemente coprendo tutte le basi. Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

