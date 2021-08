Secondo quelli che sono gli ultimi rumor trapelati online, sembra che Huawei stia lavorando al suo primo dispositivo con schermo estendibile chiamato “Mate X Rollable“.

Huawei Mate X Rollable: cosa dice il brevetto?

Huawei Technologies potrebbe star lavorando su un nuovo smartphone della serie Mate X. Un nuovo brevetto ha suggerito l'arrivo di un possibile Mate X Rollable, ossia un device con display arrotolabile che può essere estratto ed esteso.

Secondo il rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha depositato un brevetto presso il WIPO (World Intellectual Property Office) all'inizio di quest'anno. Il patent raffigura un telefono con un pannello rotante dotato di un meccanismo magnetico che aiuta ad appiattire l'unità quando viene estratta.

In altre parole, il sistema impedirebbe al display esteso di piegarsi una volta fuori dalla cornice. In particolare, si segnala che, secondo i documenti rilasciati dal documento, il pannello potrebbe avvolgere quasi interamente la struttura del prodotto.

La forma del display estraibile viene mantenuta fissa grazie all'uso di due magneti posizionati strategicamente. Ciò impedisce anche qualsiasi piegatura del dispositivo. Inoltre, il patent rivela che il Mate X Rollable potrebbe venir dotato di un display oOLED (diodo plastico organico a emissione di luce) con uno strato di base in plastica.

Il brevetto descrive in dettaglio il dispositivo e la sua struttura, e rivela che il telefono arrotolabile potrebbe disporre di tre modalità:

una con il display avvolto intorno;

la seconda che tira il pannello leggermente verso l'esterno;

la terza infine, vede lo schermo completamente esteso e tirato all'esterno.

Nella sua forma compatta, il telefono brevettato ricorda lo Xiaomi Mi Mix Alpha Concept. Mentre il terminale ha uno schermo da 6,5 ​​pollici in questa forma, il pannello frontale può crescere del 70% nella sua forma estesa raggiungendo le dimensioni di 11 pollici.

Tenete presente che questo è ancora un brevetto e non sappiamo se l'azienda stia effettivamente lavorando su uno smartphone arrotolabile o se stia solo coprendo tutte le basi. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Huawei

Smartphone