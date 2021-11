Samsung pare averci preso gusto con gli schermi OLED pieghevoli

Samsung Display è il più grande produttore al mondo di pannelli OLED di piccole dimensioni, utilizzati in smartphone e tablet. Di recente, l'azienda è entrata nel mercato degli OLED di medie dimensioni con i suoi nuovi display ad alta frequenza d'aggiornamento per laptop. Il produttore, ovviamente, realizza schermi OLED per smartphone pieghevoli come i recenti Galaxy Z Flip3 e il Galaxy Z Fold3.

Samsung non rinuncia al “fascino del pieghevole”

Negli ultimi giorni, Samsung ha pubblicato un nuovo sito web per mostrare tutti i possibili form factor ottenibili grazie ai suoi pannelli OLED flessibili. La società ha distinto cinque precise sottocategorie per quelli che chiama Flex OLED: Flex Bar, Flex Note, Flex Square, Rollable Flex e Slidable Flex.

Flex Bar per smartphone pieghevoli a conchiglia, come il Galaxy Z Flip3. Gli schermi Flex Note sono invece pensati per i laptop. Flex Square per smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Fold3. Gli schermi Rollable Flex possono essere impiegati per dispositivi con schermi arrotolabili: LG utilizza uno schermo OLED simile in uno dei suoi televisori. Il display Samsung Slidable Flex è sviluppato in favore dei telefoni con schermo scorrevole, come un recente prototipo mostrato da OPPO.