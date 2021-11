Samsung, OnePlus e Motorola si dividono "le ceneri" di LG

Mentre Apple va incontro al prevedibile aumento della sua quota di mercato (specie grazie ad iPhone 13), passando dal 39% al 42%, Counterpoint Research focalizza l'attenzione sui brand che, passo dopo passo, stanno assimilando il market share orfano degli smartphone LG negli Stati Uniti.

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il corpo di LG

Lo scorso trimestre è stato il primo senza LG, dopo che la società ha annunciato la chiusura della divisione mobile. Il colosso di Seul, a tutti gli effetti, rappresentava il terzo marchio di telefoni più popolare negli Stati Uniti, dopo Apple e Samsung, e godeva di una quota di mercato a due cifre.

Come possiamo notare dall'immagine, l'eredità di LG è stata assimilata principalmente da Samsung, che ha incrementato la quota di mercato statunitense dal 30% al 35%, cavalcando l'entusiasmo per i suoi recenti dispositivi pieghevoli e per l'introduzione di smartphone 5G economici (tra cui il Galaxy A32).

Non sono da meno OnePlus, che ora è al 3%, e Motorola, il cui guadagno di un punto percentuale consente di sostituire LG nella top 3 dei maggiori produttori di smartphone, almeno negli Stati Uniti.