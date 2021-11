Samsung non ha dubbi: il 2022 sarà l'anno dei foldable (i suoi)!

Gli smartphone pieghevoli sono diventati un vero fiore all'occhiello per Samsung, essendo di fatto l'unica azienda a proporre due diverse tipologie di foldable su larga scala. Il colosso sudcoreano ha brillantemente capitalizzato il suo vantaggio sui competitor e non intende fermarsi.

Samsung alla conquista del mercato dei foldable

La strategia di Samsung per il prossimo anno è presto detta: raddoppiare le vendite degli smartphone pieghevoli per consolidare ulteriormente il proprio dominio, nonostante le altre società si stiano già attrezzando per una serrata controffensiva (tra queste, ci sarebbero anche Google ed Apple).

La società di analisi UBI Research prevede che Samsung Display produrrà 18 milioni di pannelli OLED pieghevoli nel 2022: il paragone rispetto alle “sole” 8,1 milioni di unità programmate per l'anno in corso è immediato. Verrebbe dunque a prospettarsi la vendita di circa 16 milioni di foldable nell'imminente futuro, essendo l'azienda intenzionata a proporre i suoi pannelli OLED pieghevoli anche ad altri produttori.

Samsung rilascerà i successori di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 il prossimo anno, ma non si escludono sorprese a riguardo: c'è infatti chi ritiene che la multinazionale possa ampliare la gamma dei suoi smartphone pieghevoli con ulteriori ed innovativi modelli.