Samsung One UI 4 Beta per Galaxy S21: ci siamo

Il programma di beta testing della One UI 4 di Samsung è appena terminato per i modelli Galaxy S21. Ricordiamo che la compagnia ha recentemente aperto il programma Beta per la sua prossima interfaccia utente personalizzata basata sul sistema operativo Android 12. Sebbene il programma sia iniziato un po' più tardi del previsto, si è mosso a un ritmo abbastanza spedito.

Samsung One Ui Beta 4: vedremo il rollout a breve?

Ora, il colosso tecnologico sudcoreano ha annunciato di aver concluso i test della One UI 4 Beta sugli smartphone della serie Galaxy S21, secondo quanto riportato da TizenHelp. Lo sviluppo arriva dopo che l'OEM sudcoreano ha rilasciato un terzo aggiornamento beta nel suo paese d'origine.

Facendo un annuncio sui forum della community dell'azienda, la socieetà ha rivelato che non ha bisogno di altri partecipanti per il programma e si sta preparando per lanciare presto la “versione completa” o build stabile della One UI 4.

Il terzo aggiornamento beta per One UI 4 ha una dimensione di circa 975 MB e contiene la versione software G998BXXU3ZUJG / G998BOXM3ZUJB / G998BXXU3ZUJB. Per quanto riguarda le modifiche, questa offre un migliore riconoscimento dei comandi vocali nell'app della fotocamera e alcune correzioni di bug. La realtà coreana afferma che l'aggiornamento si basa sul codebase AOSP 12.0 stabile. Aumenta anche il livello di patch di sicurezza Android è aggiornato a novembre 2021.

A partire da ora, non esiste una roadmap esatta per il lancio della versione stabile della One UI 4 basata su Android 12, ma dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane, probabilmente prima della fine di quest'anno. Tenete presente che questo è solo per i telefoni della serie Galaxy S21, ma presto la vedremo anche sui pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Flip 3.

Dato che il terzo aggiornamento beta sembra essere lanciato nel mercato interno dell'azienda, la Corea del Sud, non dovrebbe volerci molto prima che sia disponibile in altre regioni in cui la beta è attiva.