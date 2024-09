Samsung OLED da 55", prezzo giù del 38%: un'offerta davvero IMPERDIBILE

Questo televisore Samsung OLED da 55″ è un’opzione di fascia alta per chi cerca un’esperienza visiva immersiva e avanzata. Ora è disponibile su Amazon a 1.052,38€ grazie a uno sconto del 38%: impossibile farsi scappare questa offerta, è lui il televisore premium da comprare oggi. Anche perché, se lo desideri, puoi anche scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili: usando Credit Line di Cofidis al momento del checkout, oggi non dovrai versare nulla. La prima rata di verrà addebitata il prossimo mese.

Il punto di forza principale di questo modello è il suo stupendo display OLED da 55 pollici, che offre neri profondi e contrasti perfetti grazie alla gestione individuale dei pixel, garantendo una qualità dell’immagine spettacolare.

Il supporto HDR10+ assicura colori vibranti e dettagli anche nelle scene più complesse, rendendolo ideale per film e serie TV in alta definizione. Inoltre, il processore NQ4 AI Gen2 migliora ulteriormente l’immagine con l’upscaling AI 4K, che rende nitidi anche i contenuti non nativi in 4K.

Con questo modello della Samsung, è ovviamente possibile sfruttare tutti i vantaggi dell’ultima generazione di console per il gaming: non solo troviamo il Gaming Hub, un’intera sezione con, tra le altre cose, accesso diretto alle principali piattaforme di cloud gaming, ma anche un ricco pacchetto di funzionalità avanzate, come la modalità bassa latenza e il supporto al refresh rate a 120Hz resi possibili dall’ingresso HDMI 2.1. Ciliegina sulla torta: c’è anche il supporto a FreeSync Premium.

A livello audio, il TV è dotato di Q-Symphony e Dolby Atmos, che offrono un’esperienza sonora tridimensionale, migliorata ulteriormente dalla tecnologia Object Tracking Sound Lite che segue il movimento sullo schermo per un audio dinamico e coinvolgente. Non perdere l’occasione di avere questo eccellente televisore OLED ad un prezzo speciale: acquistalo subito approfittando del 38% di sconto.