Samsung: nuovi display in grado di raddoppiare la durata della batteria?

Samsung è ben consapevole del fatto che il consumo energetico del display rappresenti uno dei principali fattori che incidono sulla durata della batteria di smartphone, tablet e altri apparecchi. Consapevolezza che assume ulteriori conferme in presenza di chipset sviluppati con processo di produzione a 5 nm, il cui impatto sull'autonomia è certamente più contenuto. Per tale motivo, il colosso sudcoreano avrebbe iniziato a lavorare per dar vita a pannelli che siano letteralmente in grado di raddoppiare le performance in termini di durata.

Display Samsung innovativi per una batteria infinita

Come precisato all'inizio, la durata della batteria del telefono dipende principalmente dallo schermo e dalla tecnologia con cui questo sia stato realizzato. I display OLED LTPO di Samsung, attualmente, possiamo trovarli a bordo di top di gamma del calibro di iPhone 13 Pro e Galaxy S21. Questi sono realizzati con processo produttivo di 6° generazione e determinano un consumo energetico significativamente inferiore rispetto, ad esempio, al pannello LTPS di iPhone 13.

Samsung, tuttavia, starebbe già lavorando per lo sviluppo di uno schermo OLED di nuova generazione che potrebbe concretamente fare il miracolo. Se per un comune smartphone Galaxy, ad esempio, l'autonomia di utilizzo risulta in media limitata a circa 10 ore, i dispositivi con a bordo i futuri ed innovativi display Samsung estenderebbero l'autonomia a ben 20 ore e permetterebbero oltretutto di raggiungere una definizione massima di 10000 dpi, non limitandosi al tetto massimo di 550 dpi.