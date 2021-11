Samsung non ha dimenticato i suoi smartwatch Tizen

Samsung non ha completamente dimenticato i suoi smartwatch Tizen. Di fatto, i Galaxy Watch di vecchia generazione stanno ora ricevndo il rilevamento delle cadute, nuovi quadranti e le sfide di gruppo aggiornate.

Samsung Galaxy Watch con Tizen: ecco le novità

Quando l'OEM sudcoreano ha lanciato la notizia bomba che stava abbandonando Tizen per Wear OS 3, ha promesso di non lasciare nel dimenticatoio i vecchi modelli di Galaxy Watch. Ora Samsung ha annunciato che Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active 2 otterranno nuovi quadranti e funzioni per la salute come parte della nuova skin One UI 4.

Il rilevamento delle cadute non è una novità sugli smartwatch dell'azienda, ma l'aggiornamento di oggi vi darà la possibilità di modificare la sensibilità della funzione.

Secondo il comunicato stampa della compagnia, si dice che si può “scegliere di rilevare una caduta quando sei fermo“. In precedenza, la suddetta feature era progettata per rilevare le cadute violente solo in corsa o in movimento.

L'attivazione della funzione invierà automaticamente un messaggio SOS ai contatti preselezionati. Detto questo, la caratteristica è limitata ai nuovi orologi Tizen di Samsung e non arriva sul primo Galaxy Watch o sul Galaxy Watch Active.

Un altro piccolo aggiornamento riguarda le Sfide di gruppo, che vi consentono di tenere traccia di ciò che fanno i vostri amici direttamente dal vostro polso.

Infine, tutti e quattro gli smartwatch riceveranno anche 10 nuovi quadranti, gli stessi lanciati la scorsa estate con il Galaxy Watch 4. Per quanto riguarda l'arrivo di tutti questo grande update, Samsung afferma che arriveranno prima sui dispositivi Bluetooth, mentre quelli con il modulo LTE lo riceveranno in seconda istanza.

La società afferma anche che dovrete eseguire l'aggiornamento all'ultima app Galaxy Wearable e al plug-in Galaxy Watch.

Nel complesso questi non sono grandi cambiamenti sconvolgenti, ma è incoraggiante vedere che l'azienda coreana non ha abbandonato i suoi smartwatch Tizen.