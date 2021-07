Samsung ha appena chiesto ai suoi clienti possessori di Galaxy Gear di eseguire l'aggiornamento a Tizen OS nonostante l'imminente rilascio della nuova piattaforma Wear OS sviluppata congiuntamente con Google.

Samsung ha presentato lo smartwatch Galaxy Gear nel 2013 come il primo wearable basato su Android. Il gigante tecnologico coreano è poi passato al proprio sistema operativo Tizen, ma ha comunque mantenuto il suo primo indossabile su Android. Mentre l'azienda si prepara a tornare ad Android con Wear OS, ha consigliato ai proprietari di Galaxy Gear di eseguire l'aggiornamento a Tizen OS entro il 5 agosto per continuare ad avere accesso al Galaxy Store.

L'OEM sudcoreano passerà al sistema operativo Android per i suoi futuri dispositivi. Il sistema operativo Wear alimenterà il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Active invece del sistema operativo Tizen.

Wear basato su Android sarà una rivoluzione su tutti i fronti: i dispositivi avranno un accesso più ampio alle app tramite il Galaxy Store, a differenza del sistema operativo Tizen. L'azienda afferma anche che non ci sarà alcun passaggio da Tizen a Wear OS per gli smartwatch attualmente presenti in commercio.

Gli attuali possessori di orologi Galaxy Gear possono continuare a usufruire del supporto di Samsung solo se effettueranno l'update a Tizen OS entro la data del 5 agosto. Si consiglia ai proprietari del suddetto wearable di eseguire il backup dei propri dati prima di effettuare l'aggiornamento alla nuova piattaforma.

Tuttavia, sembra controintuitivo che il sistema operativo Gear Watch venga aggiornato da Android a Tizen, mentre Samsung sta tornando ad Android mediante la nuova release di Wear OS.

